Bir çift otomobilde ölü bulundu: Eşini öldürmeye çalıştığı için uzaklaştırma kararı verilmiş

Konya'nın Çumra ilçesinde Fadime Dağlı ve eşi Mehmet Dağlı otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Mehmet Dağlı hakkında bir yıl önce Fadime Dağlı'yı öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

İlçenin Dedemoğlu Mahallesi'ndeki tali yolda duran otomobilde hareketsiz haldeki iki kişiyi gören yurttaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçtaki 43 yaşındaki Mehmet Dağlı ile 47 yaşındaki Fadime Dağlı'nın öldüğünü tespit etti.

Tabancayla vurulan kişilerin cesedi, jandarmanın incelemesi sonrası otopsi yapılması amacıyla morga götürüldü.

Mehmet Dağlı hakkında bir yıl önce eşini öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilirken, Mehmet Dağlı'nın tabancayla Fadime Dağlı'yı öldürüp intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.