Bir belediye meclisi örnek karar verdi, artık inşaat yaparken zeytinler kesilemeyecek

Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, zeytinlik yasasıyla, daha önce imara açılmış olan arsalara yapılacak inşaat alanlarında bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı çıkarak meclis kararı aldı. Kasım ayı meclis oturumunda verilen başkanlık önergesiyle, meclisten oybirliği ile geçen kararda, imara açık olan arsalardaki zeytin ağaçlarının kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Tüm meclis üyelerinin oylarıyla alınan karar çerçevesinde; içinde zeytin ağacı bulunan imarlı arsalara yapılacak inşaatlarda, inşaat alanına denk gelen ağaçların taşınması, arsanın diğer alanlarında bulunan zeytin ağaçlarının ise yerinde kalarak sökülmemesi ve kesilmemesi yönünde karar alındı. Bu karara uymayan vatandaşlara idari para ve ruhsat cezaları verilecek. (ANKA)