Bir belediye daha AKP’ye geçti: Menderes Belediyesi'nde başkanvekili seçimlerini AKP kazandı

CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden alınmasının ardından ilçede başkanvekili seçimi yapıldı.

İlk üç turda sonuçlanamayan seçim 4. turda bitti. CHP’deki belediye AKP’ye geçti.

Seçimde ilk üç turda da salt çoğunluk sağlanamadı ve 4'üncü tur oylamasına geçildi. Seçimde dördüncü tur öncesi tartışma çıktı. Salonda yumruklar havada uçuştu.

4'üncü tur oylamasıyla birlikte Menderes Belediyesi Başkanvekili belli oldu. 4'üncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen ile Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy yarıştı.

4 isim aday oldu

Başkanvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı, aday olarak AKP Menderes Kadın Kolları Başkanı Asuman Şen’i çıkardı. CHP ise Mehmet Ali Akar’ı aday gösterdi.

Yeni Parti adayının Barış Gürsoy olduğunu açıkladı.

Bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk'ün de başkanvekili seçiminde aday oldu.

CHP’liler salonu terk edip geri geldi

Seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 12 oy, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10 oy, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5 oy, bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk 1 oy aldı.

Seçimin ikinci turu oylamasında ise 25 oy geçerli sayıldı. CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar 5 oy,

Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy 9 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 10 oy, bağımsız aday Mustafa Öztürk 1 oy aldı.

2'nci tur oylamasının ardından CHP'liler salonu terk etti. Yapılan görüşmelerin ardından CHP'liler salona döndü.

Üçüncü tur oylamasında ise Cumhur İttifakı'nun adayı Asuman Şen 13, Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy ise 10 oy aldı.

Oylamada 4'üncü tura geçildi.

‘Dördüncü tura kalırsa CHP’nin adayını destekleyeceğiz’

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, oylama öncesinde yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı adayına karşı dördüncü tur oylaması yapılması halinde CHP'nin adayını destekleyeceklerini söyledi.

Güç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Menderes'te başkan vekili seçimi için yürüttüğümüz süreci bugün karara bağladık. İlçe başkanımıza, meclis üyelerimize ve aday göstereceğimiz başkan vekili adayı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Biz Barış Gürsoy arkadaşımızı aday olarak belirledik. İlerleyen turlarda herhangi bir 15 arkadaşımızdan kim olursa olsun 4. turda o arkadaşımızı destekleyeceğimize dair karar aldık, YENİ Parti meclis üyeleriyle beraber. Burada amacımız ayrıştırma değil birleştirme; beraber hem Cumhuriyet Halk Partili hem YENİ Partili sosyal demokrat anlayışla ortak hareket eden arkadaşlarımızı bir arada tutmayı amaçlıyoruz. Biz 4. tura eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kalırsa onu destekleyeceğiz. Bizim adayımız kalırsa da onlardan destek bekliyoruz. Çünkü beraber yol yürüdükleri arkadaşlarıyla beraber yine önümüzdeki dönem Menderes için, Menderes halkı için, Menderes'teki bütün bu işleyiş için beraber mücadele edecekleri, ortak hareket edecekleri birlikte olacakları bir anlayışla beraber Menderes'i yönetmelerini diliyoruz. Dileğimiz bugün seçimlerde sosyal demokrat anlayış Menderes'te devam etmesidir."

4. tur sonuçları belli oldu

Seçimde dördüncü tur sonuçları belli oldu:

AKP'nin adayı Asuman Şen: 15 oy

YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy: 12 oy

28 oy kullanıldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Menderes Belediyesi AKP'ye geçmiş oldu. Asumen Şen, belediye başkanvekili seçildi.

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