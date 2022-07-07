Bir belediye başkanı daha görevden alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından iki belediye başkanı daha görevden alındı. Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ı görevden aldı.

AA'nın haberine göre, Mülkiye Teftiş Kurulu ayrıca, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan İzmir'in Menderes ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç görevden uzaklaştırıldı.