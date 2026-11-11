'Bir bakan istifa edecek' yazdı, 46 gün tutuklu kaldı: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında tahliye kararı

Gazeteci Ali Tarakcı, sosyal medya hesabından yaptığı "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 26 Eylül 2026 tarihinde tutuklanmıştı.

Tarakcı'ya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilmiş ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Sincan Cezaevi'nde bulunan Tarakcı hakkında 46 günlük tutukluluğunun ardından tahliye kararı verildi.

MLSA’nın aktardığına göre Tarakcı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla çevrimiçi olarak katıldı.

Ali Tarakcı, savunmasında tahliyesini ve beraatini talep etti.

1982 yılında gazeteciliğe başladığını belirten Tarakcı duruşmada, aynı yıl aldığı maaşın yetersizliği nedeniyle mesleği bırakmak istediğini ancak bunu başaramadığını söyledi. Hayatını gazetecilik yaparak kazandığını, başka bir gelirinin olmadığını ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile ailesi bulunduğunu belirten Tarakcı, bebeğinin ve çocuklarının sağlık ve yaşam koşullarına ilişkin nedenlerle tahliyesini talep etti.

Cezaevinde bulunduğu süre içinde, birkaç gün önce yaşlı bir kişinin cezaevi koşullarında hayatını kaybettiğini belirten Tarakcı, iddianamede yer alan paylaşımın görüntülenme sayısının da doğru olmadığını ifade etti.

Gazeteci Ali Tarakcı, 26 Eylül 2026 tarihinde tutuklanmıştı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.