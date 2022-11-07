Bir askeri, bir sivil uçak kazası: En az 5 ölü

Venezuela'nın Miranda ve Amazonas eyaletlerinde hafif uçakların karıştığı iki hava kazası meydana geldi ve ülke yetkilileri en az 5 kişinin kazalarda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sivil havacılık yetkilileri Pazar günü yaptıkları açıklamada, uçaklardan birinin Perşembe günü San Felipe havaalanından ayrıldığını ve Pazar günü Miranda Eyaletindeki Sucre Belediyesi'nin dağlık bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Amazonas Valisi Miguel Rodriguez'se bir Cessna 208 askeri uçağının eyalet sınırları içinde düştüğünü açıkladı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Cessna 208 hafif uçağının kalkıştan hemen sonra bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve içerideki beş askerin öldüğü bildirildi.