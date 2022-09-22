Bir AKP'li daha açıkladı: Süleyman Soylu siyaseti bırakacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 seçimlerini Erdoğan'ın kazanması durumunda siyaseti bırakacağına ilişkin bir açıklama daha geldi.

Daha önce Sedat Peker'in ifşalarıyla gündem olan Süleyman Soylu'ya yakın isimlerden Hadi Özışık, seçimleri Erdoğan'ın kazanması sonrası Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağını dile getirmişti.

Benzer bir açıklama AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan da geldi.

Tayyar, "Soylu Bakanımız işini iyi yapan, başarılı, kamuoyu algısı çok yüksek biri. Siyasette bu durum, çoğu kez fitne kaynağıdır. Özel dost sohbetlerinde siyasi tek amacının, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek, sonra siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler" dedi.