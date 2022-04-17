Bir AKP'li belediyeden daha 'indirimli ekmek kuponu' uygulaması

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ekmekte indirim kuponu uygulaması, İstanbul’a da sıçradı.

Sözcü'den Hakan Kaya'nın haberine göre, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin de benzer bir uygulama yaptığı ortaya çıktı.

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in sosyal medya hesabından paylaştığı sosyal yardım kuponunda Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın isminin olduğu ve ekmek görsellerinin yanında 1 adet yazdığı görüldü.

'AKP'li belediye lütufmuş gibi bu kuponları dağıtıyor'

Konuyla ilgili konuşan Çelik, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin sebebi mevcut siyasi iktidar ve mevcut cumhurbaşkanlığı sistemi. Mevcut siyasi iktidar da Ak Partili. Ak Parti vatandaşı bir ekmek kuponuna muhtaç etmiş durumda. Ak Partili Bahçelievler Belediyesi Başkanı da kendi ismini büyük puntolarla kupona yazarak, sanki bir lütufmuş gibi o kuponu vatandaşlara dağıtıyor. Biz sosyal yardım yapılmasına karşı değiliz. Mutlaka bu zor zamanlarda belediyeler, yerel yönetimler sosyal yardım yapmalı. Fakat bunu bir felsefeyle yapmalı. Yani bir elin verdiğini, öbür elin görmeyecek şekilde yapmalı. Burada tamamen bir promosyon belediyeciliği, reklam belediyeciliği yapılıyor. ” dedi.

'Vatandaşın vergisiyle kendi reklamını yapıyor'

Ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu durumu içler acısı olarak değerlendiren Çelik, “Burada sorgulanması gereken temel konu şu; vatandaşın bir kuru ekmeğe muhtaç edilmesini, sanki yerel yönetimler, belediye çalışmasıymış gibi lanse edilmesi gerçekten çok rahatsız edici. Bu anlayıştan bir an önce ülkenin kurtulması gerekiyor.

Belediyenin bütçesi vatandaşın vergisiyle oluşuyor. Dolayısıyla vatandaşın vergisiyle kendi reklamını yapıyor. 100 yıllık cumhuriyet tarihinde bugün ekonomik olarak en problemli, en vahim durumdayız. Cumhuriyet tarihi ne yazık ki böyle bir süreç görmedi. İnsanlar bir kuru ekmeğe muhtaç olmuş durumda. Her gün esnaf ziyareti yapıyorum. Bir karpuzu 4-5 parçaya bölerek satanlar var. Kuruyemiş dükkanlarındaki buzdolaplarının neredeyse tamamı elektrik faturaları yüzünden fişi çekilmiş durumda. Kasap dükkanlarında vatandaşlar et alamıyor. 10-20 liralık kıyma isteyen insanlar var. Durum içler acısı” şeklinde konuştu.

Daha önce de AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında imzalanan protokolle vatandaşlar için ekmekte 1 liralık indirim kuponları hazırlanmıştı.