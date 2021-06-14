Bir AKP klasiği: Yıllar önce Marmara Denizi önergeleri reddedilmiş

Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yayılan deniz salyası (müsilaj) tehlikesine karşı CHP milletvekillerinin yıllar önce araştırma önergeleri verip tehlikeye dikkat çektikleri ancak söz konusu önergelerin reddedildiği ortaya çıktı.

Eski Balıkesir milletvekili Namık Havutça'nın 2011, eski Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın ise 2016'da Marmara'daki kirliliğe karşı önlem alınması yönünde TBMM Başkanlığı'na sundukları önergeler, AKP tarafından reddedildi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Havutça ve arkadaşları tarafından 2011'de verilen araştırma önergesinde, giderek büyüyen tehlikeye şöyle dikkat çekmişti:

“Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerimizin kıyılarının bulunduğu Marmara Denizi hem kara (evsel atıklar, endüstriyel deşarjlar, nehirlerden kaynaklanan kirlenme) hem de deniz kökenli (ulaşımdan kaynaklanan) yoğun bir kirlenme yaşamaktadır. Araştırmalar, Marmara Denizi'ndeki çok türlülük sadece 1-2 canlı türüne kadar düşmüştür. Oksijen yer yer sıfır değerlere yaklaşıyor, yüzlerce balık türü yok oluyor.”

Halen İzmit Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Fatma Hürriyet Kaplan da 25. dönem milletvekilliği sırasında, 2016'da Marmara'daki kirlilikle ilgili araştırma önergesinde şu uyarılarda bulunmuştu:

“Marmara Denizi'nde ve özellikle İzmit Körfezi'nde 20 yılda görülen alg patlamasının artık yılda dört defa görülmesi denizin dengesinin bozulduğunu da açık açık göstermektedir. Kirazlıyalı Sahili'nde denizin kirliliğine dayanamayan balıklar ölerek sahile vurmaya başladı. Gölcük ve Başiskele sahillerinde, toplu balık ölümleri görüldü. İzmit Körfezi'nde yaşanan kirliliğin Marmara Denizi'nin tamamını etkileyebileceği düşünüldüğünden ötürü meydana gelen kirlilik olayları için Meclis Araştırma Komisyonu açılmalı.”