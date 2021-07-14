Bir AKP klasiği: Sınavsız işe alındı, eş durumundan tayin edildi

Valilik ve belediyeler, iktidara yakın kişiler için sınavsız geçiş basamağı olmaya devam ediyor. Sivas Belediyesi’nin iştiraklerinden olan ÖZBELSAN’ın Genel Müdürü ve AKP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kuzu’nun eşi Düriye Kuzu, komşu il Tokat’ta, “Valilik Özel Kalem Müdürü” olarak sınavsız işe alındı. Düriye Kuzu burada kısa bir süre çalıştıktan sonra da, “Eş durumundan” tayin isteyip Sivas’a geri döndü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreterliği’nde, memur olarak göreve başladı.

Siyasilerden tepki

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sivas’ta tartışma yaratan bu atamaya ilişkin Tokat Valiliği yetkilileri, “Her şey hukuka uygun. Düriye hanım da, buradaki Özel Kalem’de boş kadro olduğu için atandı. İdarelerin böyle yetkileri var” ifadelerini kullandı. Tartışmaların odağındaki ÖZBELSAN’ın Genel Müdürü ve AKP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kuzu eşinin atanmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Düriye Kuzu, Tokat Valiliği aracılığıyla memur olmadan önce de Ziraat Katılım Bankası’nda Şube Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Ancak Kuzu’nun burada 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na tabi olmadığı yeni görev yerinde ise bu hakkı elde ettiği öğrenildi.