Bir AKP düzeni fotoğrafı olarak hapishaneler: Yerde yatan gazeteciler ve çocukların öyküsü…

Türkiye’nin AKP’li yıllarını tanımlamak için birçok kavram, sembol ya da mekan adı akla geliyordur.

Bu haberde işlediğimiz konunun merkezinde yer alan mekanlardan biri, soruyu kime sorduğunuza göre listedeki yeri değişse de, akla gelenler listesinin mutlaka tepesinde bir yerde yer alıyordur:

Silivri Cezaevi.

2008 yılında açılan ve adını İstanbul’un dış çeperindeki küçük ilçeden alan bu cezaevi, zaman içinde AKP’li yılları en iyi tanımlayan sembollerden biri haline geldi.

Silivri açıldığında Avrupa’nın en büyük cezaeviydi, öyle sundu AKP.

Tam 11 bin kişilik kapasiteye sahip olan bu cezaevi, aradan geçen yılların ardından bu yüksek kapasitesiyle değil, yerlerde yatan tutukluları ve mahkumlarıyla gündemde, tıpkı diğer cezaevlerinde olduğu gibi.

Silivri gerçekten yalnız değildi.

soL TV, yerde yatan gazeteciler ve çocukların öyküsünün arkasındaki gerçeğe odaklanıyor: