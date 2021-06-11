Bir ABD destroyeri Karadeniz'e giriyor

ABD Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD güdümlü füze destroyeri Laboon'un "deniz güvenliği operasyonları" yürütmek için Karadeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu.

1995 yılında kullanıma giren Arleigh Burke tipi güdümlü füze destroyeri Laboon, 56'ya kadar nükleer silahlı Tomahawk seyir füzesi taşıyabilen iki Aegis rampasına sahip. Ayrıca SH-60 Sea Hawk helikopteri ile donatılmıştır.

NATO ve Moskova arasındaki ilişkiler gerginleşirken, son birkaç yıldır Amerikan savaş gemileri ve askeri uçaklar Karadeniz'i daha sık ziyaret eder hale geldi.

2021'in başından bu yana en az üç ABD destroyeri ve bir kruvazör Boğazlar üzerinden Karadeniz'e girdi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov geçen yıl, NATO gemilerinin Karadeniz, Baltık ve Barents Denizlerindeki faaliyetlerinin rekor kırdığını vurguladı ve Moskova, bloğun Rusya sınırlarına yakın bu tür faaliyetlerinin olaylara yol açabileceği konusunda defalarca uyardı.

Geçtiğimiz aylarda Kanal İstanbul ve "Amiraller Bildirisi" tartışmaları esnasında ABD Boğazlar'dan bir gemi geçirme kararını geri çekmişti.