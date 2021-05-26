BioNTech aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi

Geçen hafta duyurulan toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta imzalanan anlaşma sonrası BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi.

Gelen aşı miktarının bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması bekleniyor.

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