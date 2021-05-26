Geçtiğimiz hafta imzalanan anlaşma sonrası BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi.
Gelen aşı miktarının bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması bekleniyor.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
BioNTech aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi
Geçen hafta duyurulan toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi.
Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta imzalanan anlaşma sonrası BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi.
Gelen aşı miktarının bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması bekleniyor.