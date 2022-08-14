Binlerce tarihi eser çalındı: İnönü'nün saati, lahit, kabartma...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerden, kazı alanlarından ve özel müzelerden yüzlerce tarihi eser çalındı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 90 müze ile 17 özel müzeden yüzlerce tarihi eserin çalındığı veya kaybolduğu açıklandı. Ayrıca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise 140 ören yeri ve kazı alanından yine yüzlerce tarihi eser çalındı.

Çalınan veya kaybolan tarihi eserler arasında Malatya’daki Özel İsmet İnönü Müzesi Koleksiyonu’ndan İnönü’ye ait üç eşyanın, Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi Müdürlüğü’nden Gökalp’e ait çok sayıda eşyanın ve Malatya’daki Özel Turgut Özal Müzesi Koleksiyonu’ndan Özal’a ait iki eşyanın kaybolduğu belirtildi.

Bakanlık’ın kayıtlarına göre çalınan veya kaybolan tarihi eserlerin bir kısmı şu şekilde:

Orhangazi Türbesi'nden 1863 yılında yaptırılan sanduka örtüsü

Aydın’daki Nysa Ören Yeri Tiyatrosu’ndan mermer friz parçaları üzerindeki kabartmalar

Erzurum’daki Öşk Manastır Kilisesi’nden 10’uncu yüzyıla ait Meryem Ana figürlü taş eser

İzmir’de Dikili Kaymakamlığı’nın bahçesindeki lahit

Osmaniye’deki Kadirli İlçe Kaymakamlığı’nın önündeki mezar taşı

Malatya’daki Özel İsmet İnönü Müzesi Koleksiyonu’ndan İnönü’ye ait üç eşya

İsmet İnönü’nün saati

Malatya’daki Özel Turgut Özal Müzesi Koleksiyonu’ndan Özal’a ait iki eşya

Gaziantep Müze Müdürlüğü envanterinde kayıtlı 27 eser

Çanakkale Müzesi Müdürlüğü envanterindeki tam 8 bin 500 mermi ve mermi çekirdeği

Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi Müdürlüğü’nden Gökalp’e ait çok sayıda eşya

Anamur Müze Müdürlüğü’ne bağlı Mamure Kalesi’nin girişindeki 20 kilogram ağırlığındaki top

İzmir Tire Müzesi Müdürlüğü'nden 341 tarihi eser

Manisa Ulu Camii meydanındaki saat kulesindeki çalınan çan