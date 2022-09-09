Binlerce aile kendi imkanlarıyla çocuklarının bakımını sağlayamıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2022 dönemine yönelik sosyal yardım verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre; 2022 yılının ilk yarısında oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız hane sayısının 16 bin 424’e ulaşırken, çocuklarının öz bakımını kendi imkanları ile sağlayamayan hane sayısı 10 bin 498'e yükseldi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Türkiye genelindeki 16 bin 424 hane, “Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız” olarak sınıflandırıldı. Bakımsız ve sağlıksız 16 bin 424 hanenin bakım ve onarımı ile ev eşyası ve kirası için 52 milyon 246 bin TL’lik barınma yardımı gerçekleştirildi.

Çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerin sayısı 10 bin 408 ile ifade edildi. Bu hanelerde yaşayan 21 bin 130 çocuk için 17,2 milyon TL ödeme yapıldı.

2022 yılının ilk altı ayında, 2 milyon 345 bin 939 hane elektrik faturasını ancak elektrik tüketim desteği ile ödeyebildi. Benzer bir tablo, doğalgazda da yaşandı. Toplam 330 bin 804 hane, doğalgaz faturasını ödeyebilmek için sosyal yardım almak zorunda kaldı.