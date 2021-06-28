Bingöl'deki orman yangını 4. gününde kısmen kontrol altında

Bingöl'ün Genç ilçesinde 25 Haziran'da başlayan orman yangını 4. gününde kısmen kontrol altına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yangın kısmi olarak kontrol altına alındı ancak bazı yerlerde halen dumanlar yükseliyor. Yangın nedeniyle büyük bir alan küle döndü.

Yangının her yıl aynı bölgelerde çıktığını ifade eden bölge sakinleri, söz konusu bölgede hem karakol olduğunu hem de maden çalışmalarının yapıldığını belirterek bu durumun tesadüf olmadığını kaydetti.



HDP Bingöl İl Örgütü'nün yangının çıktığı bölgeye gönderdiği heyette yer alan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, bölgenin büyük bir çoğunluğunun küle döndüğünü, durumun yetkililerin ihmalinden kaynaklandığını ifade etti.

Aydemir, yaptığı açıklamada bölgede maden şirketlerinin yangın alanlarının yakınlarında bulunduğunu ve yangınlara rağmen çalışmalarına ara vermeden devam etmesine anlam veremediklerini kaydetti. Aydemir, yangının çıkış nedeni ve bölgeye verdiği zarar konusunda çalışmalarda bulunacaklarını aktardı.