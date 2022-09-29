Bingöl'de merkeze bağlı İnalı Mahallesi’nde bir yurttaş kötü kokuların geldiği noktaya gitti. Gittiği yerde birkaç yavru kedi ölüsü ile karşılaşan şahıs, durumu kayda aldı.
Yavruların kim yada kimlerce öldürüldüğü bilinmiyor. (İHA)
Haber Merkezi
Bingöl’de yavru kediler öldürüldü
Bingöl’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yavru kedilerin öldürüldüğü bildirildi.
Haber Merkezi
Bingöl'de merkeze bağlı İnalı Mahallesi’nde bir yurttaş kötü kokuların geldiği noktaya gitti. Gittiği yerde birkaç yavru kedi ölüsü ile karşılaşan şahıs, durumu kayda aldı.
Yavruların kim yada kimlerce öldürüldüğü bilinmiyor. (İHA)