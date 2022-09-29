Bingöl’de yavru kediler öldürüldü

Bingöl'de merkeze bağlı İnalı Mahallesi’nde bir yurttaş kötü kokuların geldiği noktaya gitti. Gittiği yerde birkaç yavru kedi ölüsü ile karşılaşan şahıs, durumu kayda aldı.

Yavruların kim yada kimlerce öldürüldüğü bilinmiyor. (İHA)