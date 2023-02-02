Bingölde şiddetli kar yağışı: Bir yolcu otobüsü devrildi

Bingöl-Karlıova karayolu Çobantaşı köyü civarında meydana gelen kazada yolcu otobüs devrilirken, yolculardan 12'si'de hastaneye kaldırıldı.

Henüz sürücüsünün öğrenilemediği kazada ise aracın hava muhalefeti, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yoldan çıktığı ifade ediliyor.

Yapılan ihbar sonucunda kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yaralılara yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtiliyor.

Bingöl'de devam eden kar yağışı şiddetiğini arttırırken meydana gelen tipi nedeniyle yer yer ulaşımın durduğu belirtiliyor.