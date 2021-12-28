Bingöl'de şeriatçılar polisle çatıştı

Bingöl'ün Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Tevhid Kitabevi'ne polis tarafından baskın düzenledi. Şeriatçı örgütlere yakın olduğu iddia edilen kitabevinin medrese olarak da kullanıldığı öne sürüldü.

Kitabevini mühürlemek için gelen polislerle bölgeye yığılan şeriatçı gruplar arasında başlayan tartışma kısa sürede çatışmaya dönüştü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı. Akşam saatlerinde Bingöl merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltı olup olmadığıysa henüz bilinmiyor.