Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Yıkılan evler var

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 21.28'de Bingöl Kiğı merkezli 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak, merkezini ise Elazığ Kuşbayırı - Karakoçan olarak duyurdu.

Deprem Diyarbakır, Batman, Dersim, Malatya ve Erzurum dahil çevre illerde de hissedildi.

Karakoçan Belediye Başkanı: En az 3 ev yıkıldı

Elazığ Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köylerde en az 3 evin yıkıldığı bilgisi aldıklarını söyledi. Akbaba Sözcü'ye yaptığı açıklamada ise "Şu ana kadar 3 evin yıkıldığının bilgisini aldık ama yıkılan evlerin sayısı artacak gibi gözüküyor” dedi.

Akbaba sosyal medya hesabından “Merkez üssü İlçemiz Kuşbayırı köyünde meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremde, ilçe merkezimizde tüm ekiplerimiz sahada olup şuana kadar ciddi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sadece köylerimizde üç evin yıkıldığı bilgisi bize ulaşmış olup, enkaz altında kalan kimsemiz olmamakla birlikte, Allah'a şükür herhangi bir can kaybı bilgisi bize ulaşmamıştır. Durum netleşince tekrardan gerekli açıklamamız olacaktır” açıklamasında bulundu.

Kuşbayırı köyü muhtarı: 7 ev yıkıldı, can kaybı yok

Karakoçan ilçesi Kuşbayırı Köyü Muhtarı Mehmet Düven, depremle ilgili yerel bir televizyona açıklamalarda bulundu. Can kaybının olmadığını belirten Düven, şu ifadeleri kullandı:

"Yıkılan evler var. Şu an karanlık mezradayız, yukarıya çıkamadık. 7 tane ev var. Kaymakam bey gelmiş ilgileniyorlar. Yıkılan evler var. Kullanılan evler. Herkes var içinde, şu an oturuyorlar. Köydeki nüfusumuz 200'ün üzerinde. Çok şükür can kaybımız olmadı. Herkes dışarıda.

Şu an 7 evimiz yıkıldı. Ama tam yıkılmamış. Birinin duvarı yıkılmış birinin tavanı. 7 evin tamamen hasarlı olduğunu biliyoruz. Yıkık durumda. Can kaybı olmadı şükürler olsun Allah'ıma.

Bingöl Valisi: AFAD ekipleri sahada

Depremin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci yaptığı açıklamada Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: Can kaybı, yaralı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, çevre illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şükürler olsun, can kaybımız, yaralımız yok. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İhtiyaç anında bir çağrınızla yanınızdayız. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.