Bingöl, Denizli ve Osmaniye'de orman yangınları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında bir işçi yaşamını yitirirken yurdun farklı bölgelerinde de orman yangınları sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi bölgesinde 25 Haziran'da öğlen saatlerinde başlayan yangın halen söndürülemedi. Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ve Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde de bugün orman yangınları çıktı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evler tahliye edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına müdahale sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi bölgesinde 25 Haziran'da öğlen saatlerinde başlayan yangın halen söndürülemedi. Yangında itfaiye ve iş makinelerinin ulaşamadığı bölgelere, yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. 3 gündür süren orman yangını kuvvetli rüzgarın da etkisiyle şimdiye kadar yaklaşık 15 hektarlık alana yayıldı. Yangına müdahale eden Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen personel ile Kahramanmaraş'tan gönderilen helikopter de destek veriyor.