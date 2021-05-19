Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Kripto para borsası Binance sosyal medya hesabından bazı işlemlerin askıya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

Coinbase'te de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı belirtildi.

Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık iddiasının merkezindeki Thodex vurgununun ardından çok sayıda kripto para borsasından peş peşe açıklamalar gelmiş, işlemler askıya alınmıştı.

Thodex soruşturmasında en son şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer de yakalanmıştı.Soruşturmada tek firari olarak şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer kaldı.