Binali Yıldırım'ın kafasında doku kaybı var: Erdoğan rica etti, ameliyatı o doktor yaptı

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılmış ve İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti.

Kafasında doku kaybı vardı

Kaza sonrası kafasında doku kaybı olduğu tespit edilen Binali Yıldırım için ameliyat kararı alındı.

Erdoğan rica etti, ameliyatı Prof. Dr. Özkan yaptı

Sabah'ta yer alan habere göre; kritik ameliyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricası üzerine Antalya'dan İstanbul'a gelen Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı.

Türkiye'deki ilk yüz naklini yapan doktor olan Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'ya operasyonla ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var" ifadelerine yer verdi.