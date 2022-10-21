AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım dün Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Yıldırım'ı tedavi gördüğü hastanede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ziyaret etti.
Ziyaret sonrası fotoğraflar paylaşıldı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Binali Yıldırım'ın geçirdiği kaza sonrası ilk görüntüsü paylaşıldı
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın dün geçirdiği kaza sonrası ilk kareleri paylaşıldı.
Haber Merkezi
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım dün Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Yıldırım'ı tedavi gördüğü hastanede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ziyaret etti.
Ziyaret sonrası fotoğraflar paylaşıldı: