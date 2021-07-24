Binali Yıldırım'ın arkadaşına 4,8 milyon dolarlık ihale

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) ait Oruç REİS Araştırma Gemisi için düzenlenen milyonlarca dolarlık bir ihale daha AKP’li Binali Yıldırım’ın yakın arkadaşı Salih Zeki Çakır’ın şirketine gitti.

Kamu İhale Bülteni’ndeki bilgiye göre MTA Genel Müdürlüğü 11 Haziran tarihinde “Oruç Reis Araştırma Gemisinin İşletilmesi Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Dört şirketin geçerli teklif verdiği belirtilen ihaleyi 4 milyon 815 bin dolar teklif veren Oras Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi aldı. MTA ile şirket arasında yapılan sözleşmeye göre Oruç Reis Gemisi’ni iki yıl boyunda Oras Denizcilik Şirketi işletecek.

2019'da en hızlı büyüyen şirket oldu

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde bilgiye göre milyonlarca dolarlık ihaleyi alan şirketin sahibinin Binali Yıldırım’ın yakın arkadaşı olduğunu bilinen ve uzun yıllardır eski iş ortağı olduğu da iddia edilen Salih Zeki Çakır ile oğlu Çağrı Cihan Çakır olduğu anlaşıldı. TOBB’un 2019 yılı “En hızlı büyüyen 100 şirket” araştırmasına göre, en fazla büyüyen şirketlerden biri de Oras Denizcilik. Şirket 2019 yılında yüzde 664,9 oranında büyüdü.

3 yılda 9,5 milyon dolar

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, bu ihale Oras Denizcilik Şirketi’nin MTA’dan aldığı ilk ihale de değil. Şirket, 2019 yılında da yine Oruç Reis Araştırma Gemisi’ni iki yıl boyunca işletilmesi için açılan ihaleyi aldı.

2019 yılındaki bu ihaleyle MTA kasasından şirkete toplam 4 milyon 775 bin dolar ödenmişti. Düzenlenen iki ayrı ihaleyle şirkete ödenen toplam tutar ise 9 milyon 592 bin doları buluyor.

Petrol ve doğalgaz dahil çeşitli arama çalışmalarında kullanılan Oruç Reis gemisinin hizmet alımı ile sismik operasyon ve işbaşı eğitimlerine, takip gemisinden, koruma gemisine kadar bütün faaliyetleri özel sektör tarafından işletiliyor.