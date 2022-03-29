Binali Yıldırım'dan 'tespit': Unutmayın 2023 olmadan 2024 olmaz

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bugüne kadar 15 kez katıldıkları seçimlerde rakiplerini geçerek büyük başarı elde ettiklerini ifade ederek “Ülkemizi dışarıya şikayet edenler, ülkemizin yararına olmayacak her türlü işin içinde olanlara karşı önümüzdeki 2023 seçimlerinde Cumhuriyetin 100. yılında bunlara hak ettikleri cezayı, hak ettiklerini vermeye hazır mısınız? İzmir unutma, unutmayın değerli kardeşlerim 2023 olmadan 2024 olmaz” dedi.