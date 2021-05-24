Binali Yıldırım'dan oğluyla ilgili yeni açıklama: Hukuki yollar açık

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım hakkında Sedat Peker'in kokain ticareti iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Yıldırım, ''Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.

Sedat Peker dün yayınladığı videosunda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın "Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gittiği"ni iddia etmişti.

Yıldırım ise dün AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde basına yaptığı açıklamada iddiayı "iftira" diye nitelemiş ve oğlunun Venezuela'ya Covid-19 ile mücadele için oradaki ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler dağıtmak amacıyla gittiğini ileri sürmüştü.

Yıldırım bugün yaptığı bir başka açıklamada ise oğlunun Venezuela'yı "biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye" ziyaret ettiğini söylemişti.