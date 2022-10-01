Binali Yıldırım: Üç dönem formülü gündemimizde yok

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üç dönem kuralıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, “Üç dönem formülü gündemimizde yok” dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusuna Yıldırım, “Aday olur” cevabını verdi.

Daha önceden AKP'nin tüzüğünde yer alan kurallara göre AKP'li vekillerin 3 dönem üst üste Meclis’te görev yaptıkları için yeniden aday olması yasaktı. Bu "kural" AKP kuruluşundan 3 meclis dönemi sonrasında kaldırılmıştı.