Binali Yıldırım: Elektrik birim fiyatları gözden geçirilecek

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Yıldırım son günlerde herkesin birinci gündem maddesi haline gelen elektrik faturalarıyla ilgili yeniden fiyatlandırma yapılabileceğini söyledi.

Binali Yıldırım "Ucuz tarife dediğimiz 0'dan 210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. Yapılacak iyileştirme nüfus olarak aşağı yukarı 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak bir iş." dedi.

Ticarethane ve esnafların da "iki kademeli tarifeye" dahil edildiğini söyleyen Yıldırım, dernek, vakıf, cemevi gibi kâr amacı gütmeyen yerlerin de birinci kademe tarifenin içine sokulduğunu dile getirdi.