Binalarında yüzlerce kişi öldü: AKP'li müteahhit tutuklandı

Gaziantep Nurdağı'nda yaptığı binalarda yüzlerce kişinin öldüğü AKP'li belediye meclisi üyesi Yunus Kaya Mersin'de yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Kaya tutuklandı.

6 Şubat depreminin ilk günü Nurdağı'ndaki 5 binası çöken Nurdağı Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın yakalanmaması tepkilere neden olmuştu.

Yunus Kaya'nın sahibi olduğu CCG İnşaat yaptığı binanın enkazında çok sayıda yakınını kaybeden Ünal Yıldırım, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçede yaptığı inceleme sırasında şikayette bulunmuştu.

Bu arada Yunus Kaya'nın mal varlıklarının bir bölümünü devrettiği iddia edilirken, bu iddianın sorgulama sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.