Binaları yıkılan müteahhit basını hedef aldı: Kurban seçildim

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City sitesinin müteahhidi Servet Altaş, basını hedef göstererek kendini savundu.

Daha önce yaptığı binalardaki yıkımı soran muhabire "Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele" yanıtını veren Altaş bu defa şirketi Ser-Al İnşaat'ın Instagram hesabından açıklama yaptı.

HalkTV'nin haberine göre yaptığı yüzlerce binanın yıkıldığını kabul eden Servet Altaş, "medyanın kendisini kurban seçtiğini" savundu: “Hatay’da yapmış olduğum yüzlerce bina ve toplamda 21 bloktan oluşan sitede maalesef ve üzüntüyle Güçlü Bahçe City’nin iki bloğu ve Ekinci Mahallesi’ndeki Gökkuşağı apartmanı yıkılmıştır. Hakkımda kamuoyunda yaratılmaya çalışan haberlerin hepsi asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır.”

Depremlerin şiddetini vurgulayarak "Asırlardır ayakta duran binalardan tutun daha inşası devam eden yapılar bile yıkıldı” diyen müteahhit ‘kurban seçildiğini’ iddia etti:

“Maalesef bazı medya kuruluşlarının haber yapma adı altında algı değiştirip kurban seçmelerini acıyla izliyoruz. Önceliğimiz hedef aramak değil, hep birlikte canları kurtarmak olmalıdır.”