BİM'den 'cipsten çıkan fare ölüsü' iddiasına ilişkin açıklama

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından, Yozgat'ta bir grup üniversite öğrencisinin, doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden 'fare ölüsü çıktığı' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Zincir marketin açıklamasında "Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir" denildi.

Yozgat’ta öğrenci yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması için aldıkları BİM'e özel Party marka cips paketinden 'fare ölüsü çıktığı'na dair bir video yayınlamıştı.

BİM'in açıklamasında fare ölüsü için "yabancı cisim" ifadesi kullanılırken söz konusu olay yalanlanarak, "Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gercekleşmesi mümkün değildir. Özel markalı ürünlerimizin ürtetimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde, yetkili bağımsız denetim kurumlan tarafından düzenli olarak denetlenmektedir" denildi.

BİM'in açıklaması şöyle:

"Sosyal medyada ve bazı online haber sitelerinde BİM'in özel markalı cipsinin içinde yabancı cisim çıktığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gercekleşmesi mümkün değildir. Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir.

Özel markalı ürünlerimizin ürtetimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde, yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır."