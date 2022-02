BİM’den AKP’ye tepki: Zamların sorumlusu biz değiliz

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, üretimdeki maliyet artışları ve enflasyon verileri ortadayken, marketlerin fiyat artışlarının sorumlusuymuş gibi suçlandığını belirterek, gıdadaki fiyat artışının sebebinin organize perakende sektörü olmadığını söyledi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre Aykaç, üretici enflasyonu yüzde 93.53 iken tüketici enflasyonun ise yüzde 48.69 oranında gerçekleştiğine işaret ederek, aradaki farkın organize perakendenin enflasyona kalkan olduğunun net bir göstergesi olduğunu söyledi.

‘Etiketlerdeki fiyatların kaynağı biz değiliz’

Aykaç, "Enflasyonla mücadelede vurgulamak istediğimiz en önemli husus, etiketlerde gördüğümüz fiyat artışlarının kaynağının bizler olmadığının artık kabul edilmesidir. Her şeyimizle kayıtlı kurallı faaliyet gösteren, her zaman her türlü denetime açık şeffaf işletmeleriz. Son dönemde yapılan denetimlerde talep edilen bilgileri sağlamak için sırf bu süreçlere özel çalışan ekipler oluşturacak hale geldik" ifadelerini kullandı.

‘Fahiş fiyatla damgalanmak bizi üzüyor...’

"Bu kadar denetim, hatta niye uygunsuz olduğumuzu bilmeden savunmaya maruz bırakıldığımız, sonunda bir bulguya da erişilemediği bir ortamda hala fahiş fiyatla damgalanmamız bizleri son derece üzmektedir” diye konuşan Aykaç, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim" dedi.

‘Organize perakende sektörü enflasyonla mücadelede kilit rolde...’

Tüm fiyat artışlarının sorumlusu organize perakende sektörüymüş gibi bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını belirten Aykaç, aksine organize perakende sektörünün ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını söyledi.

Perakende içinde organize kanadın payının Türkiye'de yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten Aykaç, "Birçok kaynağa göre organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyon düşüyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 90'lara tırmanmış ve yüzde 90'lar seviyesinde organize perakendeye sahip ülkelerde enflasyonun yüzde 5'lerin altında seyrettiği görülüyor" diye konuştu.

‘Benzeşen fiyatlar yoğun rekabetin sonucu’

Marketlerdeki benzeşen fiyatların yoğun rekabetin bir sonucu olduğunu söyleyen Aykaç, "Fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet kaçınılmazdır. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürünlerinde değil, yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması rekabetin doğası gereğidir" dedi.

Yaşanan enflasyonun maliyet enflasyonu olduğunu söyleyen Aykaç, yapılması gerekenin yapısal sorunların çözülmesi olduğunu söyledi.