'BİM CEO'su Galip Aykaç'a 'Çık, yanıt ver' diyen kişi Erdoğan'dı' iddiası

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, geçtiğimiz aylarda zincir marketler ile MHP arasında yaşanan gerilime ilişkin dikkati çeken bir iddiayı okurlarıyla paylaştı.

Tartışmaya perde arkasından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğunun belirtildiğini ifade eden Bozkurt, bu market zincirlerinin iktidar partisinin yörüngesinde olduğunu hatırlattı.

Gazeteci Bozkurt yazısında şunları aktardı

'Çık, yanıt ver'

"Marketlerin örgütlü olduğu dernek başkanlığından istifa etmek zorunda kalan Galip Aykaç, Bahçeli’nin kendileriyle ilgili sert açıklaması üzerine Erdoğan'a bir biçimde ulaştı ve ne yapılması gerektiğini sordu. Aykaç'ın aldığı yanıt hayli ilginçti. Erdoğan’ın Aykaç’a 'çık yanıt ver' dediği belirtiliyor. Aykaç’ın yanıtındaki sertliğe bakılınca bu bilginin doğru olma olasılığı artıyor. Sonrasında yaşananlar Erdoğan siyasetini bilenler için şaşırtıcı değil.

Tüm bu MHP’yi yoklamaların bir anlamı olduğunu unutmamak lazım."