Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması: Şanslıyız…

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

New York'ta düzenlenen bir etkinliğe katılan Gates, dünyanın Kovid-19 nedeniyle şanslı olduğunu söyledi.

Bill Gates, virüsün daha da yıkıcı olmadığı için insanlığın şanslı olduğuna belirtirken, "Çok daha ölümcül olabilirdi" diye konuştu. Verdiği demeçte Gates, "Bu pandemide dünya çapında 20 milyon, ABD'de ise bir milyon can kaybı var ve çok daha ölümcül olabilirdi" derken, "Vaka başına ölüm oranının yüzde 0,2 olduğu için şanslıyız" ifadelerini kullandı.

'Yüzde 5 can kaybı görülürse toplumun sonu olur'

Bill Gates, bir sonraki küresel salgın sırasında benzer şanslara güvenmememiz gerektiği konusunda da uyardı.

Gates, "Benzer virülansa sahip ancak çok daha yüksek bir ölüm oranına sahip başka bir virüs ortaya çıkarsa, örneğin yüzde 5 can kaybı görülürse toplumun sonu olabilir" şeklinde konuşurken, "Önümüzdeki 20 yıl içinde ister doğal ister kasıtlı olsun başka bir pandemi olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde" dedi.