Bilirkişiler: İmrahor’da Millet Bahçesi ekolojik dengeye zarar verir

Ankara'da bulunan İmrahor Vadisi'ne yapılması planlanan İmrahor Millet Bahçesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yargıya taşınmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, İmrahor Millet Bahçesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı davada bilirkişi raporu yayımlandı.

Bilirkişiler, 23. İdare Mahkemesi’ne sundukları raporda, İmrahor Vadisi’nde millet bahçesinin ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceğini ve doğal değerlere zarar vereceğini vurguladı.

Konuya dair değerlendirmede bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın açıklaması şöyle:

“Bilirkişi raporu da millet bahçesi adı altında vadilerin yapılaşmaya açılmasının doğa kıyımı olacağını ortaya koymuştur. Bilirkişiler, mahkemeye yapılaşma koşullarının vadi özelliğine, açık yeşil alan tanımına ve planlama esaslarına uygun düşmediğini belirterek, dava konusu işlemin imar mevzuatına şehircilik ve planlama esasları ile plan bütünlüğüne ve hiyerarşisine uygun olmadığı görüşünü sunmuşlardır.

Mahkeme, doğal dengeye telafisi imkansız zararlar verilmeden söz konusu plan değişikliklerini acilen iptal etmelidir. İmrahor Vadisi kentin nefesidir, rant ve beton bahçeleri ile doğal dengenin alt üst edilmesine izin vermeyeceğiz. İmrahor Vadisi’nin, Kanal Ankara ve millet bahçesi yoluyla sermayeye peşkeş çekilmesine, ranta konu edilmesine karşı mücadeleye devam edeceğiz. Hukuku arkadan dolanılarak yapılan plan değişikliklerinin de peşini bırakmayacağız"