Bilirkişi raporu: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yönetim asli kusurlu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat 2020 tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde hazırlanan 157 sayfalık kaza kırım raporu hazırlanmıştı. Raporda, inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa yıldırım isabet ettiği, bunun da pilotlardaki stresi artırdığı belirtilmişti. Kazanın meydana geldiği, pistin başında pist uzantısı emniyet ağının olmamasının ise birinci sınıf kaza nedenlerinden olduğu kaydedilmişti. 6 kişiden oluşan bilirkişi heyeti de kazaya ilişkin raporunu tamamladı.

Raporda 'kaza önlenebilirdi' denildi

21 sayfalık raporda, taksirli eylem ile meydana gelen olayın öngörülebilir- önlenebilir olduğu belirtildi. Raporda, havalimanı işletmesinin lastik izi temizleme çalışması yapmamasının freni yetersiz kıldığı belirtilirken, pist sonu emniyet alanı bulunmamasının kazanın vahametini artırdığı vurgulandı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’nin (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Frenleme sistemlerini devre dışı bırakan ve 6 saniye gecikmeli frenleme yaptığı belirtilen kaptan pilot Mahmut Aslan’ın yüzde 20 derecede kusurlu olduğu, yardımcı pilot Ferdınand Pondaag'ın ise yüzde 10 tali kusurlu olduğu aktarıldı. Pilotları pisti pas geçmesi konusunda uyarmadığı belirlenen 2 hava trafik kontrolünün tali kusurlu olduğunun kaydedildiği raporda, kule görevlisi ise kusursuz bulundu.

Ne olmuştu?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde bir uçağın pistten çıkması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde kusurlu bulunan kaptan pilot Mahmut Aslan, ikinci pilot Ferdinant Pondaag hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. (İHA)