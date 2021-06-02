Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden 5G raporu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi "5G Teknolojisinin Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Yönelik Öngörüler" başlıklı bir rapor yayınlandı.

Raporda 5G teknolojisinin getireceği yenilikler değerlendirilirken "Ne var ki, özel mülkiyetin eşitsizliğine dayalı bir toplumsal sistemde yaşıyor olduğumuz için, yaşanan her türlü gelişmenin sonuçları da eşitsiz olmaktadır" denildi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu tarafından yapılan duyuruda rapor şu sözlerle sunuldu:

Mobil iletişim teknolojisinin son aşaması olan 5G'nin, veri iletişiminde yaratacağı büyük kolaylaşma ile gerek endüstriyel üretimde gerekse kentsel yaşantıda köklü değişiklikler yaratacağı savunulmaktadır. Buna göre 5G, diğer öğeleri Nesnelerin İnterneti, üç boyutlu yazıcılar, makine öğrenmesi vb. otomasyon teknolojileri olan "Endüstri 4.0"ı tamamlayacak olan "kayıp halka"dır. 5G altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte üretimde otomasyon artacak, kolaylaşan veri iletişimi pek çok hizmetin internet üzerinden sağlanmasını mümkün kılacak ya da kolaylaştıracak, böylelikle modern insanın gündelik hayatında, istihdamında, tüketim kalıplarında ve en genel anlamda yaşam tarzında hâlihazırda azımsanamayacak bir yere sahip olan bilişimin rolü daha da artacaktır.

Ne var ki, özel mülkiyetin eşitsizliğine dayalı bir toplumsal sistemde yaşıyor olduğumuz için, yaşanan her türlü gelişmenin sonuçları da eşitsiz olmaktadır. İnsanlığın ortak yararına gibi görünen pek çok gelişme sonuçta daha yüksek işsizlik, zenginliğin daha eşitsiz bölüşümü, kimi sermaye tekellerinin elinde toplumu yönlendirme becerisinin yoğunlaşması ve bu tekeller arasındaki rekabetin başlı başına toplumu parçalayan bir kriz dinamiğine dönüşmesi de söz konusudur.

Bu raporda, yukarıdaki çerçeve doğrultusunda, 5G teknolojisinin üretim olanakları, üretim ilişkileri ve bunların toplumsal yansımaları üzerinde ne gibi etkiler yaratabileceğine dair öngörüler sunulmuştur.

Rapora şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://bilimveaydinlanma.org/5g-teknolojisinin-toplumsal-ve-ekonomik-etkilerine-yonelik-ongoruler/

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu