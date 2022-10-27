Bilgi Üniversitesi'nde öğrenciler temel hakları için harekete geçti

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yeni dönem, öğrenciler için zorluklarla başladı.

Pek çok vakıf üniversitesi gibi yemekhane olmaması ve üniversitede birçok özel kahve işletmesinin açılması, kampüslere ulaşımı sağlayan ücretsiz ‘shuttle’ların yetersizliği ve seferlerin gitgide azaltılması, zorunlu eğitim materyallerinin asgari ücrete varan fahiş fiyatları nedeniyle tepkiler büyüyor.

Sosyal medya yoluyla sorunlarını dile getiren öğrenciler tarafından, mücadeleyi ileri taşımak adına bir çağrı yayımlanmıştı. Üniversite içinde de yayılan çağrıda öğrencilerin ancak birlikte ses yükselterek ve haklarını arayarak bu başlıklarda kazanım elde edebilecekleri vurgulanıyordu. Bu kapsamda, bugün öğlen saatlerinde kampüste büyük bir eylem gerçekleştirildi.

"Temel haklarımız için ayağa kalkıyoruz" pankartı ile hareket eden 350’yi aşkın öğrenci, üniversite içerisinde yaptıkları eylem sırasında büyük destek topladı. Eylemden habersiz olan onlarca öğrencinin de talepleri içeren sloganları duyarak katıldığı grup Rektörlük önüne yürüdü. “Müşteri değil, öğrenciyiz”, “Bilgili susmuyor, yemekhane istiyor” ve “Boyun eğme, haklarına sahip çık” gibi sloganlar atılırken, Rektörlük binasının önünde okunan basın açıklaması ile eylem devam etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci beslenme, eğitim ve ulaşım hakları için eylem düzenledi.

Basın açıklaması şu şekilde:

“Artan hayat pahalılığı ve yoksullaşmayla birlikte ülkemizde üniversite öğrencisi olmak sanıldığının aksine hiç de kolay değil! Biz öğrenciler en temel haklarımızdan biri olan eğitime ulaşmak için, okurken çalışmak zorunda kalıyor, sınıftan iş yerlerine koşuyoruz. Hal böyleyken üniversiteler öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım gibi temel haklarını karşılamakla yükümlüdür! Hele ki bize kestiği faturalarla ülkenin kâr rekortmeni olmuşsa!

(...) Haklarımız için ayağa kalkıyoruz! Yemekhanemizi alana kadar, nitelikli bir eğitime ulaşıncaya kadar, shuttle sorunu çözülene kadar mücadelemize devam edeceğiz!”

Eyleme katılan yüzlerce öğrenci, tüm sıra arkadaşlarını Pazartesi'den itibaren Santral İstanbul Kampüsü'nde açacakları masaya davet etti ve mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.