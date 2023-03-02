Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden uzaktan eğitim kararına karşı eylem

Depremin ardından Cumhurbaşkanı ve YÖK tarafından yapılan açıklamalardan sonra Bilgi Üniversitesi de 21 Şubat'ta yapılan son açıklamayla birlikte hibrit eğitim modelinden uzaktan eğitim modeline geçiş yaptı. Yapılan son açıklamaya Bilgi Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi.

"Bilgili Susmuyor Platformu" yoluyla sosyal medyadan eylem çağrısı yayınlayan öğrenciler, tüm öğrenci arkadaşlarını ses çıkarmaya ve eğitim haklarını savunmaya kampüse davet etti.

"Nitelikli Eğitim İçin Kampüslere!" başlıklı pankart açan öğrenciler "Ne insanlarımızın canı, ne barınma hakkımız ne de eğitim hakkımız umurunuzda. Depremzede arkadaşlarımızın eğitim ve barınma hakkını koruyacak tüm tedbirler devlet, YÖK ve üniversite yönetimleri tarafından derhal yerine getirilmelidir" diyerek taleplerini iletti.

Öğrenciler kampüslerini boş bırakmayacaklarını, eğitim haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini ve dayanışmayı yükselteceklerini belirtti.

'Yüz yüze eğitim şartları sağlanmalı'

Öğrencilerin açıklaması şu şekilde:

"Nitelikli ve bilimsel bir eğitimi hayata geçirmek YÖK ve üniversite yönetimlerinin birinci önceliğidir. Barınma, internet, eğitim materyalleri, psikolojik destek gibi temel ihtiyaçlar yerine getirilmediği sürece uzaktan eğitim kararı depremzede öğrenciler dahil tüm öğrenciler için hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Korkunç bir organizasyonsuzluk, apaçık bir yönetilememiş kriz hali ve kâr hırsı binlerce yurttaşın canına mal oldu. İnsanlar enkaz altında ölürken ülkemizin sermayedarları pişkin pişkin Miami tatil fotoğrafları yayınladılar, geçmişte ülkemizin en güvenilir kurumu olan Kızılay'ın çadır sattığını öğrendik. Bu alçak sermaye düzeninin deprem bölgesindeki yüzbinlerce yurttaşımızı yalnız ve çaresiz bıraktı. Yetmedi, insanlar son bir ayda yeterince yıpranmadı, biraz da online eğitim yıpratsın dediler!

(...)Öğrencilerini mağdur etmeyip eğitim haklarına sahip çıkan üniversiteleri görüyoruz. Eğitim hakkımıza sahip çıkmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Bilgi Üniversitesi yönetiminin bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini bildiriyoruz.

Üniversitemizde hibrit eğitim şartları sağlanmalı ve sıra arkadaşlarımızın eğitim hakkını koruyacak tüm tedbirler derhal alınmalıdır.

Yüz yüze eğitim şartları YÖK ve üniversite yönetimleri tarafından sağlanmalıdır."