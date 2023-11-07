Bilgi Üniversitesi öğrencileri ulaşım haklarının gaspına boyun eğmiyor: 'Shuttle ücretini ödemiyoruz'

İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetimi son yıllarda yaptığı beslenme ve eğitim zamlarından kaynaklı hak gasplarına ulaşımı ücretli yaparak bir yenisini daha ekledi.

Üniversitede geçtiğimiz yıllarda ücretsiz sağlanan fakat öğrencilerin kampüslere ulaşımda yeterli araç sağlanmadığı için derslerine geç kaldığı, hattâ ayakta yolculuk etmesine neden olan ulaşım sorunu; 2023-2024 yılında ranta açıldı.

Bunun üzerine Bilgili Susmuyor Platformu çevresinde toplanan öğrenciler bu rant girişimine sessiz kalmayacaklarını 5 Kasım Pazar günü Instagram paylaşımları ile açıkladı.

Öğrenciler “Hakkımız olan eğitimi ayrı, eğitim hakkımızın içinde değerlendirecek servislerini ayrı satmaya çalışıyorlar. Ulaşım sorununun çözümü öğrencilerden ulaşım hakkı için para alınması değildir” dedi ve bu ücretlendirme girişimini tanımayacaklarını belirtti.

Servis ücretlerini tanımamaya çağrı

6 Kasım Pazartesi günü Bilgili Susmuyor Platformu çağrısıyla servis ücretlerini tanımayan öğrenciler, ulaşım haklarını ücretleri ödemeyerek kampüse ulaşım sağladılar.

Öğrenciler, servis seferlerinde bütün öğrencilerin ulaşım haklarını kullanmaya ve ücretleri tanımamaya davet etti. Açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Bu yıla başlarken üniversite yönetimi, öğrenim ücretlerine yüzde 98,5 gibi fahiş bir zam yapmış, yıllardır ücretsiz ulaşım aracımız olan shuttle'ı da ücretli yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Hakkımız olan eğitimi ayrı, eğitim hakkımızın içinde değerlendirecek shuttle servislerini ayrı satmaya çalışıyorlar.

Önceki yıllarda yeterli araç sağlanmadığı için derslerimize geç kalmamıza ve ayakta yolculuk etmemize neden olan bu sorunun çözümü öğrencilerden ulaşım hakkı için para alınması değildir.

Üniversitemizdeki tüm sorunlar gibi bu sorunun da çözümü tüm kaynakların öğrenciler için kullanılmasıdır. Ne eğitim hakkımız ne de ulaşım hakkımız satılık değil.

Bugün yaşadığımız hak gaspı ve piyasacılaşmaya dur demediğimiz takdirde, halihazırda sınırlı da olsa ücretsiz sunulan hizmetlerin teker teker rant kapısına dönüşeceğini biliyoruz. Şu an yaşanan tam da budur!

Kampüsümüzün her bir köşesi, nitelikli ve ucuz bir yemekhane sağlamak yerine, türlü türlü restoranlara kiralanıyor; yetersiz derslikler göz ardı ediliyor ve ekonomik kriz karşısında öğrenciler çaresiz bırakılıyor. Saydıklarımız sonu gelmeyecek bir listenin yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Buna rağmen tek düşünülen şey üniversite patronlarının kârı olmaya devam ediyor.

Bilgili Susmuyor Platformu paragöz patronlara karşı mücadelesini gerek hukukî gerek toplumsal kanallardan sürdürmeye devam edecek. Sıra arkadaşlarımıza açık çağrımızdır: Bu soyguna dur demek ve hakkımız olan shuttle hizmetini ücretsiz bir şekilde geri almak için yarından itibaren shuttle ücretini ödemiyoruz."