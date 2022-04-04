Bilgi Üniversitesi asistan araştırma görevlileri 'eşit işe eşit ücret' için eylemde

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde asistan araştırma görevlileri, devlet üniversitesinde görevli meslektaşlarıyla aynı maaşa ve çalışma koşullarına sahip olmak için "Eşit işe eşit ücret" sloganıyla okulda eylem başlattılar.

İstanbul Bilgi Üniversitesinde asistan araştırma görevlileri, iki yıl önce Resmi Gazete'de yürürlüğe giren ve vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenlerin devlet üniversitesinde çalışanlardan daha düşük ücret alamayacağına hükmeden kanunun uygulanması için santralİstanbul kampüsünde masa açtılar.

1 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesinin bütün bileşenlerinin dahil olduğu bir forum gerçekleştirdiler.

Konuya ilişkin daha önce üniversite yönetimiyle görüştüklerini belirten asistan araştırma görevlileri; taleplerinin göz ardı edildiğini dile getirdiler ve sorunu diyalogla çözmek istedikleri için mahkemeye taşımadıklarını ifade ettiler.

'Maaşlar net ücret üzerinden eşitlenmeli'

Asistan araştırma görevlileri; üniversite yönetiminin Ekim 2020'de maaşlarını brüt ücret üzerinden eşitlediğini, ancak devlet üniversitesinde çalışan meslektaşları ile kendilerinden alınan vergi kesintilerinin farklı olduğunu söyledi. Maaşlarının devlet üniversitesinde çalışan meslektaşlarının maaşlarıyla net ücret üzerinden eşitlenmesini isteyen akademisyenler, taleplerini şu şekilde sıraladılar: