Bilgen'in partisinin yeni logosu: İlki DSP'ye benzemişti, bu sefer de...

Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SES) yeni logosu belli oldu. Ayhan Bilgen, partinin yeni logosunu “Her dem yeniden doğarız” ifadeleriyle paylaştı. Yeni logonun Türkiye Altınçağ Partisi'nin logosunun aynısı olduğu görüldü.

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi ile Demokratik Sol Parti'yi karşı karşıya getiren “ak güvercinli” logo gitti, "altın çağ" logosu geldi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) DSP’nin itirazını oy çokluğu ile kabul etmesi sonrası parti logosunu değiştireceklerini açıklayan Ayhan Bilgen, hafta sonu yapılan toplantıda karar verilen yeni logoyu kamuoyuna duyurdu. Bilgen, yeni parti logosunu sosyal medya hesabından “Her dem yeniden doğarız” ifadeleriyle paylaştı.

Altın Çağ Partisi'nin logosuyla aynı

Bilgen’in açıkladığı yeni parti logosunun bu kez de Türkiye Altın Çağ Partisi'yle birebir aynı olması dikkat çekti.

Ancak Ayhan Bilgen, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda Altın Çağ Partisi yetkililerinden birlikte hareket etme konusunda teklif aldıklarını ve ilerleyen süreçte birleşeceklerini söylemişti.

Bilgen akşam saatlerinde attığı tweette de durumu şöyle açıkladı: "Türkiye Altınçağ Partisi bugün yaptığı toplantıda Türkiye'nin Sesi Partisi ile birleşme kararı alarak büyük bir fedakarlık gösterdi. Biz de yasal süreci tamamlayarak buluşan iki el biçimindeki Anka kuşunu amblem olarak tercih edeceğiz."