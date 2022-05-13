Bilecik'te fabrikadaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama

Bilecik'te fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla fabrikada formen olarak görev yapak M.T, vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 3 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan vardiya amiri R.Ö. ve formen M. T. tutuklandı, üretim sorumlusu U.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 11 Mayıs'ta Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazanında patlama meydana gelmiş, 3 işçi yaralanmıştı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Vücudunda yanık oluşan G.T. ise Eskişehir'de tedavi altına alınmıştı.