Bilal Erdoğan'ın vakıflarına milyonlarca liralık AB hibesi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği hibesi 2. dönem başvuru sonuçlarını açıkladı.

Veryansın TV'den Eray Çelebi'nin haberine göre, zirvede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a ait vakıflar yer alıyor. TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) 477 bin 193, TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) 138 bin 410, World Ethnosport Confederation (Dünya Etnospor Konfederasyonu) 206 bin 612 avro hibe aldı.

Toplam 822 bin 215 avro, bugünkü kur üzerinden 13 milyon 155 bin 440 TL Erdoğan’ın vakıflarına verildi.

Mazlumder üyesi, İBB Meclisi 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkan yardımcısı olduğu Divan Araştırma ve Eğitim Derneği 213 bin 363 avro ile listede.