Bilal Erdoğan'ın TRT'yle ilişkisine dair haberlere erişim engeli

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın TRT'nin Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul gibi bazı diziler için ödediği paralara yönelik açıklamalarına ilişkin haberlere, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın talebiyle erişim engeli kararı aldı.

CHP'li Karabat, TRT'nin AKP ideolojisi doğrultusunda toplumu dönüştürmek istediğini, bu görevi takip eden kişinin Bilal Erdoğan olduğunu belirtmişti. Karabat, yapım şirketlerinin neredeyse hepsinin AKP ile bağı olduğunu belirterek, "Bazı yapımcılar Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunu" ifadelerini kullanmış ve TRT'nin ödediği rakamları açıklamıştı.

Kişilik hakları ihlal edilmiş

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda gerekçe şöyle açıklandı: "Talep eden hakkında hakaret içerikli ifadelerle bulunulduğu, talep edenin gerçek dışı mesnetsiz ve küçük düşürücü ithamlarda bulunulduğu, talep edenin kişilik haklarının ilk bakışta ihlal edildiği, bu paylaşımların yorum ve eleştiri ile ifadeyi açıklama hürriyetleri kapsamının dışında kaldığı, talep ile ilgili olarak görünüşte haklılık bulunduğu, zararın süratle giderilmesinin zaruri olduğu anlaşılmakla, talebin bu linkler yönünden kabulüne mütedair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur."