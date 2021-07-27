Bilal Erdoğan'ın Okçular vakfı için 1,5 milyonluk yeni ihale

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu Okçular Vakfı tarafından düzenlenen ‘Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri’nin gerçekleştirildiği Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı adeta para yutuyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk defa 2017 yılında katılmaya başladığı etkinliklerin düzenlendiği park için milyonlarca liralık bir ihale daha düzenlendi ve dört yılda harcanan para ise toplam 50 milyon TL’ye dayandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Muş İl Özel İdaresi, 30 Haziran tarihinde “Malazgirt Anıt ve Tören Alanı Çevre Düzenleme Yapımı İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi, 1 milyon 688 bin TL teklif veren Osman Çözgen’in aldığı açıklandı.

Her yıl yeni ihaleler düzenleniyor

Van İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanına ilişkin ilk ihaleyi 2018 yılında düzenledi. Gökten İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Kenan Gökten İş Ortaklığı’na verilen ihale kapsamında 23 milyon 187 bin TL harcandı. Milyonlarca liraya, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanına “Giriş kontrol ünitesi, merasim alanı, toplanma alanı, çevre düzenleme, altyapı üniteleri, ‘namazgâh, fetih yolu, helikopter pisti’ ve otopark” yapıldı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2019 yılında da “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Çevre Düzenleme Uygulama Projesi Yapım İşi” başlığıyla bir ihale daha düzenledi. İhaleyi 13 milyon 100 bin TL teklif veren Emba Madencilik İnşaat Şirketi kazandı. 2020 yılında da Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı için bir ihale daha yaptı. İhaleyi Azboy Mühendislik-Öz Gönül İnşaat İş Ortaklığı’nın kazandığı ve 9 milyon 849 bin TL ödendiği açıklandı. İhale kapsamında cami, idari bina, şadırvan, köprü ve millet kıraathanesi inşa edildi.

Devlet erkânı katılacak

Bu yıl 26 Ağustos'ta yapılacağı açıklanan tören ve etkinliklere ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, alanda inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kaymakam Demirer, Malazgirt Savaşı'nın 950'nci yıldönümünü etkinliklerine yine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirterek, “Zaferin yıldönümünde bütün devlet erkanını en güzel şekilde ağırlamayı planlıyoruz” dedi.