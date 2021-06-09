Bilal Erdoğan'ın arkadaşına çift maaş kıyağı: Hem Varlık Fonu hem TÜPRAŞ

AKP'li bürokratların birçok kurumdan aldığı 'maaşları' ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un bir diğer maaşını ifşa etti.

CHP’li vekil Twitter paylaşımında, Ermut’un genel müdür pozisyonundan 14 bin 917 lira, TÜPRAŞ yönetim kurulu üyeliğinden 52 bin lira aldığını kaydetti.

Yavuzyılmaz kaynak olarak TÜPRAŞ 2021 genel kurul tutanağını, 8 Haziran 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasını ve 8 Mart 2021 tarihli cumhurbaşkanı kararını paylaştı.

AK Partili Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sn. Salim Arda Ermut'un, bugün aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığını tespit ettik.



Genel müdür maaşı:

14.917TL



TÜPRAŞ YK aylık ücreti:

52.000TL



Aylık toplam gelir:

66.917TL



Kaynak:TÜPRAŞ 2021 Genel Kurul Tutanağı⬇️ pic.twitter.com/TLy9qxA4vz — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 8, 2021