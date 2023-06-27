Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini aktaran habere erişim engeli

Reuters'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk şikayeti üzerine İsveçli ve ABD'li savcıların iddiaları araştırmaya başladığını aktardığı özel dosya haberine erişim engeli geldi.

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Reuters'ın haberinin yanı sıra habere yer veren çok sayıda haber sitesi ve sosyal paylaşımına da erişim engeli getirdi.

Dignita adlı firmanın, ürünlerinin satışı için alacağı münhasırlık anlaşması karşılığında Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu İbn Haldun Üniversitesi ile Tügva Vakfı'na paravan bir şirket aracılığıyla "on milyonlarca dolar lobi ücreti ödeyeceğini taahhüt ettiği" ileri sürülmüştü.

İncelemenin, Türkiye'nin veto ettiği İsveç'in, NATO'ya üyelik başvurusu konusunda beklentilerin arttığı döneme denk gelmesi dikkat çekti.