Bilal Erdoğan hakkındaki haberlere de erişim engeli getirildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haber ve sosyal medya paylaşımlarının erişim engeli getirildi.

İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, soL'da yer alan dört haber dahil Bilal Erdoğan hakkındaki çok sayıda haber ve paylaşıma erişim engeli kararı verdi. Mahkeme, bugünkü kararında sözkonusu içeriklerin Bilal Erdoğan'ın "kişilik haklarını ihlali niteliğinde" olduğuna hükmetti.

Bilal Erdoğan ile TRT ilişkisine dair habere getirilen erişim engeli haberine, Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini aktaran habere getirilen erişim engeline dair habere ve Reuters'ın Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk haberlerine erişim engeli kararı verildi.

Erdoğan'ın diğer oğlu da erişim engeli talep etmişti

11 Mayıs 1998’de Şişli'de yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Sevim Tanürek'e çarparak ölümüne neden olan Erdoğan'ın diğer oğlu Ahmet Burak Erdoğan da Tanyürek'in ölümüne ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının erişime engellenmesi için başvuruda bulunmuştu.

İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bugün verilen karar ile aralarında soL'da yer alan üç haber dahil çok sayıda haber ve sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirilmişti.